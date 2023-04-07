Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,05 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 35 копійок – до 37,75 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок – до 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,05 грн за дол., євро - 40,20 грн за євро.

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Війна в Україні та ситуація з курсом

Після того, як Росія напала на Україну, Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, хоча до війни курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Більше того, до вторгнення в Україну був плаваючий курс гривні.

У липні Національний банк послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Повідомлялося, що станом на 7 квітня 2023 року, під час розрахунків карткою можна втратити тисячі гривень, оскільки безготівковий курс у багатьох українських банках став значно дорожчий за готівковий.

Наприклад, у "ПриватБанку" один готівковий євро коштує - 40,5 грн, в той же час безготівковий на 1 гривню дорожче - 41,5 грн.

Тобто за умови оплати покупки в 1 тисячу євро на іноземному сайті гривневою карткою з балансу спишуть - 41500 грн, але якщо зробити інакше: купити в обміннику готівку євро і покласти на карту і вже нею розрахуватися, тоді така покупка обійдеться на 1 тисячу гривень дешевше - 40500 грн. Якщо вартість покупки 2 тисячі євро, то економія складе 2 тисячі гривень.

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