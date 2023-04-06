Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 5 копійок - до 40,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн/дол., євро - 39,50 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн.

Курс під час війни

Після того, як Росія напала на Україну, вже у травні 2022 року регулятор скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні в Україні знизили офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що в 6 квітня на ринку може скластися ситуація, коли валютна пропозиція почне рости, що відразу позначиться на курсі валют. За його словами, курс валюти може знизитися на 2-3%, до 37,3-38 грн/дол.

Аналітик Олександр Болтян прогнозує, що в квітні середній курс продажу долара США в Україні коливатиметься у вузькому діапазоні 38-39 гривень. Середні оцінки вартості долара США на рік - 40-42 грн/дол.

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