Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Під час валютних розрахунків карткою можна втратити тисячі гривень, оскільки безготівковий курс в багатьох українських банках став значно дорожчим за готівковий.

Як передає кореспондент УНІАН, наприклад, у "ПриватБанку" один готівковий євро коштує - 40,5 грн, в той же час безготівковий на 1 гривню дорожчий - 41,5 грн.

Тобто за умови оплатити покупки в 1 тисячу євро на іноземному сайті гривневою карткою з балансу спише - 41500 грн, але якщо зробити інакше: купити в обміннику готівкові євро і покласти на картку і вже нею розрахуватися, тоді така покупка обійдеться на 1 тисячу гривень дешевше - 40500 грн. Якщо вартість покупки 2 тисячі євро, то економія буде досягати 2 тисячі гривень.

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Курс під час війни

Після початку повномасштбного російського вторгнення в Украину Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Обмеження були скасовані з 21 травня 2022 року, попри те, що до нападу Росії на Украину курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Станом на 5 квітня 2023 року більше половини українців зявили про те, що готові користуватися тільки цифровим банкінгом. Найпопулярнішими операціями в цифровому банкінгу серед українців стали поповнення мобільного рахунку, переказ коштів з картки на картку, оплата комунальних послуг та донати.

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