Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 5 копійок – до 40,35 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 42,40 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,90 грн за дол., євро - 41,80 грн за євро.
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Курс під час війни:
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. НБУ з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.