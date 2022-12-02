Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол.

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок - до 39,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні підвищився на 10 копійок - до 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро - 40,40 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Війна в Україні та курс долара:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а до кінця 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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