Є ідея створити Державний банк землі, яка буде потім через Prоzorro здаватися в оренду.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що до програми економічних паспортів українців можуть додати і доходи від оренди державних земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в прямому ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.

"Мені здається, що далі ми цю програму ми будемо розширювати та долучати всі інші речі, якими держава оперує. Наприклад, станом на зараз близько 900 тисяч - мільйон гектар державної землі, якими оперують різні державні установи. Є ідея створити Державний банк землі, яка буде потім через Prоzorro здаватися в оренду. І всі надходження від оренди також йтимуть на накопичувальні рахунки дітей", - пояснив він.

Таким чином, за словами Арахамії, держава буде реінвестувати ті гроші, які вона отримуватиме, щоб вкладати в дітей та молодь.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Раніше Арахамія розповів, що термін впровадження економічних паспортів українців може бути переглянуто.

Автор: Леся Лещенко