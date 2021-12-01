Нардеп образився на журналістів, які почали розпитувати, де анонсований президентом 1 грудня держпереворот.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє "цікаві новини" після розслідування Служби безпеки України можливості проведення державного перевороту.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам нинішню ситуацію, зокрема чи є переворот, чи його немає, Арахамія відповів: "Ви виходьте і дивіться".

Арахамія зазначив, що президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні говорив про загрозу державного перевороту 1 грудня. "Давайте надамо декілька тижнів СБУ і я думаю, що нас всіх чекають цікаві новини", - наголосив Арахамія.

Читайте такожБлінкен про "держпереворот" в Україні: дестабілізація ситуації є частиною тактики РосіїНа неодноразові питання журналістів, чи все-таки є переворот, Арахамія образився, наголошуючи на тому, що йшлося про можливий сценарій. "Ви ж бачите, що сьогодні немає".

При цьому звертаючись до журналістів сказав: "Вам що хочеться переворот?". При цьому зазначив, що для того, щоб робити новини журналістам мало б бути цікаво, які позитивні зміни відбуваються в країні, і які наступні кроки будуть в цьому напрямку.

Після того він намагався піти від журналістів, але потім виникли інші питання і він їх коментував.

"Держпереворот" в Україні - що відомо

26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Американський президент Джо Байден висловив занепокоєння у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні держперевороту.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Надя Пришляк