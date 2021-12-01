Документом передбачається відкриття персональних рахунків для дітей, на яких будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Президент України Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму щорічному посланні до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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За його словами, основою для фінансування цієї ініціативи стане прийнятий законопроект №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

"Ми направимо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня, вперше за всю історію нашої незалежності, я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Згідно з ним, ці кошти - плата за використання наших надр – буде накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття діти зможуть використовувати ці накопичення для отримання освіти або покупки власного житла. Завдяки цим двом законам, нарешті, наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. І це теж буде вперше за роки нашої незалежності", - заявив президент.

Підвищення ефективності використання економічних ресурсів:

30 листопада Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу, який дозволить збалансувати бюджетні надходження шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, його метою є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Законопроект, зокрема, передбачає підвищення ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Крім того, пропонуються зміни в частині адміністрування податків і зборів, податку на доходи фізосіб, податку на прибуток підприємств, акцизного, екологічного податку, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Автор: Дмитро Шварц