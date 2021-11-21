До розпродажу – готові. Як "чорна п’ятниця" може підтримати економіку у розпал кризи

В магазинах – останні приготування. Робиться все, аби ви прийшли та щось купили. За чим варто стати в чергу вже сьогодні, бо завтра розметуть? Чи є, за що шопитися? Чи маєте настрій щось купувати саме у "чорну п’ятницю"? Яким чином цей день підтримує економіку, що перебуває у кризовому стані?

Стиліст Олена Гілка знає про розпродажі абсолютно все. В її шафі немає випадкових речей – всі речі комбінуються між собою і кожну обирає та купує свідомо.

"В мене є дуже класна відпрацьована схема, якою я керуюся сама, і рекомендую своїм клієнтам – це списки. Списки, в яких три колоночки", - розповідає вона ТСН.Тижню.

Читайте такожЧорна П'ятниця 2021 в Україні: дата початку розпродажів, перелік магазинів зі знижками

У першій колонці – те, чого немає в гардеробі. Пальто, куртка або черевики. Те, без чого вам не обійтися. У другій – не такі важливі речі, наприклад – п'яті джинси чи третій піджак. А у третій колонці – так звані хотілки - яскравий світшот, без якого й точно проживете.

Ще один лайфхак: якщо ви точно знаєте свій розмір, купувати одяг та взуття онлайн.

"Тому що це приходить зі складу - новеньке, складене, ніхто його не чіпав, ніхто його не міряв", - каже ТСН.Тижню стиліст Олена Гілка.

Та перед тим, як купувати онлайн, прослідкуйте за вартістю - скільки річ коштує в українському інтернет-магазині та кількох іноземних.

"Ось, наприклад, светр. Якщо в європейських магазинах він коштував 60 євро, в нашому його взагалі не було, в Англії він коштував 20 фунтів", - каже Олена Гілка.

Втім, в магазинах одягу через карантинні правила покупців і так стало удвічі менше. Тут радіють, що цього року взагалі працюють.

"У нас пропозиції діятимуть і в п’ятницю, і в суботу. Мінус 20% на абсолютно весь товар. "Чорна п’ятниця" - це більше про емоцію, про спонтанний шопінг. Минулого року це було трошечки не про це", - розповіла ТСН.Тижню керівник відділу PR та маркетингу відділу компанії бренду одягу Ольга Олійник.

Рітейл через торішній карантин вихідного дня ледь вижив.

"Купівельна спроможність та кількість людей, у яких є гроші і вони хочуть їх витрачати на одяг, зменшилася. Їх інтерес купувати став більш раціональним, а рітейлерів залишилося стільки ж. Отже, боротьба за клієнта збільшилася", - розповідає ТСН.Тижню виконавчий директор великої компанії фешн рітейлу Павло Савчук.

В торговельних центрах навіть розгорнули вакцинацію усіх охочих.

Головний об'єкт конкуренції магазинів нині – підлітки. Та й тут не все гаразд. Адже, за карантинними умовами, вхід до ТРЦ неповнолітніх без супроводу дорослих заборонений. Тож маркетологи взялися за нову аудиторію.

"В поточному році дуже багато пропозицій для чоловіків", - каже ТСН.Тижню голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Раніше такого не було.

Головними стовпами "чорної п’ятниці" й далі лишаються техніка, електроніка, одяг та ювелірні вироби. І продавці в один голос заявляють - хитрити з цінами не будуть.

"Будуть чесні знижки. Зараз ера мультиканальності, є онлайн та офлайн рітейл, є конкуренція. Покупці можуть дуже легко перевірити ціни. І якщо якийсь продавець зробить нечесну ціну, то він одразу стане відомим. Тому репутація дуже важлива", - каже Андрій Жук.

І хоч скепсис до головного розпродажу року у нас вже сформувався. Тих, хто все одно в магазин загляне, вистачає. Хтось зізнається, що нічого не купуватиме у "чорну п’ятницю", бо вважає, що це лишень маркетинговий хід. А хтось має намір зробити кілька великих покупок – холодильник та телевізор.

Це, до речі, одні з топ-продажів.

"В телевізорах до мінус 40% будуть знижки, в холодильниках, пральних машинках - до мінус 30%", - розповідає ТСН.Тижню директор з маркетингу мережі магазинів електроніки і побутової техніки Оксана Кулікова.

Однак в деяких категоріях товарів є дефіцит. Це ноутбуки та комп’ютери, а також деталі кухонних комбайнів, кавомашин.

"Зараз існує світовий дефіцит техніки та комплектуючих. Тому що виробництва, і в Китаї в тому числі, не встигають виробляти в достатній кількості", - каже Оксана Кулікова.

Крім того, свято шопоголіків відбувається на тлі планетарного сповільнення економіки - аж у 2,5 раза. Всі заробляють удвічі менше. А через зростання цін на енергоносії зросла собівартість будь-якої продукції.

"Товарообіг зростає, але меншими темпами, ніж інфляція. Якщо ми впадемо в рецесію, то наступний рік буде просто страшний", - каже ТСН.Тижню економіст Олександр Савченко.

Як не дивно, свято масових розпродажів, то ще й гарні ліки проти цієї економічної загрози.

"Коли є криза, я кажу бідним людям: "Відкладайте трошки на "чорний" день". А багатим і середньому класу: "Витрачайте більше". Чим більше ви витрачаєте, тим більше ви підтримаєте економіку і бідних людей", - пояснює Олександр Савченко.

Гроші мають рухатися. І "чорна п’ятниця" - хороший для цього драйвер. Тож попри колір, "чорна п’ятниця" цілком нагадує світло у кінці тунелю.

Ірина Коваленко, Валентин Шилко, Олександр Ребенчук, Костянтин Слюсар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter