Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,29 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 23 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,67 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,29 грн/євро, таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,62/26,64 грн/дол., до євро - на рівні 31,21/31,23 грн / євро.

Курс на 22 вересня:

Національний банк України на середу, 22 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,71 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Прогноз Кабміну:

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні стосовно долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Катерина Жирій