Обмінний курс гривні до долара США зміцнився майже на 4,9% в серпні 2021 року в порівнянні з груднем 2020 року.

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні стосовно долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Такі дані містяться в опублікованому проект державного бюджету на 2022 рік.

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Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

При цьому зараз курс гривні до долара незначно коливається в коридорі 26,5-27 грн/дол. і на тлі позитивного сальдо платіжного балансу ситуація на валютному ринку залишається стабільною.

"Обмінний курс гривні до долара США (в середньомісячному значенні) зміцнився майже на 4,9% в серпні 2021 року в порівнянні з груднем 2020 року, а формування позитивного сальдо платіжного балансу і надходження спеціальних прав запозичень (СПЗ) в рамках загального розподілу від МВФ дозволило Національному банку України збільшити обсяг міжнародних резервів до 31,6 млрд дол. США, що є максимальним значенням за останні 9 років (з квітня 2012 року)", - йдеться в тексті пояснювальної записки до законопроекту про державний бюджет.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затверджений проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Катерина Жирій