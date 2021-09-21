Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,36 грн/євро.

Національний банк України на середу, 22 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,71 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,36 грн/євро, таким чином гривня ослабла на 9 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,70/26,72 грн/дол., до євро - на рівні 31,34/31,36 грн/євро.

Курс на 21 вересня:

Національний банк України на вівторок, 21 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,71 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця року:

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Богдан Слуцький