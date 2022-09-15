Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,80 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 15 dересня, ослаб на 7 копійок – до 41,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 7 копійок і становить 41,33 грн/євро.

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Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,80 грн за дол., євро - 40,30 грн за євро.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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