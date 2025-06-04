У зв'язку з падінням цін на нафту уряд переглянув бюджетний прогноз.

Доходи Російської Федерації (РФ) від продажу нафти скоротилися минулого місяця до найнижчого рівня з червня 2023 року. Причиною зменшення надходжень до державного бюджету стало зниження світових цін на сиру нафту.

Видання Bloomberg пише, що, згідно з даними Міністерства фінансів РФ, податки, пов'язані з нафтою, скоротилися в травні на 32% порівняно з попереднім роком і становили 430,4 млрд рублів (5,5 млрд доларів). Сукупні доходи від нафти і газу склали 512,7 млрд рублів, що на більш ніж 35% нижче.

Нафта і газ є основою державних фінансів Росії, складаючи близько третини податкових надходжень. У зв'язку з падінням цін на нафту уряд переглянув бюджетний прогноз і більш ніж утричі збільшив цільовий показник бюджетного дефіциту. За даними Bloomberg, у травні доходи від нафти скоротилися більш ніж наполовину порівняно з попереднім місяцем.

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Зниження цін на нафту і нафтопродукти допомогло уряду РФ скоротити субсидії, що виплачуються нафтопереробним підприємствам для часткової компенсації різниці в цінах на паливо в Росії і за кордоном. Минулого місяця з бюджету було виділено 42,5 млрд рублів на поставки бензину і дизельного палива на внутрішній ринок. Це найнижчий показник з жовтня 2023 року, коли виплати були нульовими.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню доходів від нафтової промисловості.

Ціни на російську нафту - останні новини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наполягає, що регульована ціна на російську нафту не повинна перевищувати 30 доларів за барель.

При цьому провідні країни ЄС поки що не можуть переконати всіх членів блоку і США знизити "стелю цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів.

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