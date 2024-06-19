Реальні доходи населення помітно зростають, підживлені зниженням безробіття та підвищенням зарплат.

Доходи населення в Україні досить швидко зростають завдяки зниженню безробіття та посиленню конкуренції роботодавців за працівників, також на це впливає збільшення виплат у бюджетних установах і грошового забезпечення військовослужбовців. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, представленому Національним банком.

"Номінальні доходи населення зростають досить швидко, і навіть реальні доходи, з огляду на невисоку інфляцію, відповідно зростають теж швидко. Це поліпшує споживчий попит і, відповідно, попит на споживчі позики. Крім того, ситуація сприятлива тим, що ці доходи осідають на рахунках… тобто немає проблем в плані зниження зацікавленості зберігання коштів у системі", – зазначила під час презентації звіту директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

За даними звіту, реальні доходи населення помітно зростають, підживлені зниженням безробіття та підвищенням зарплат. Так, у 2024 році зростання реальних доходів населення пришвидшилося.

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"Зростає основна їх складова –зарплати, передусім у приватному секторі. Цьому сприяє подальше відновлення економічної активності. З іншого боку, середню зарплату вгору рухає посилення конкуренції за працівників", – сказано в документі.

Зазначається, що середньомісячна зарплата у І кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно із рівнем рік тому. При цьому підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників: понад половина опитаних Мінекономіки та МОМ у лютому–березні роботодавців зазначає, що пошук працівників – головна складність діяльності.

Підживлює загальне зростання доходів населення збільшення виплат у бюджетних установах, а також грошового забезпечення військовослужбовців.

"За рахунок відновлення доплат за лютий–квітень 2024 року номінальні виплати військовим зросли на 10% у річному вимірі. Триває також зростання пенсійних виплат завдяки індексації. Інший вагомий чинник приросту реальних доходів – значне сповільнення інфляції", – зазначили у Нацбанку.

Прогнозується, що конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників і надалі зумовлюватиме підвищення зарплат. Згідно з опитуванням НБУ підприємств, у І кварталі 77% опитаних планують підвищити зарплату у 2024 році. Крім того, уряд має наміри підвищувати рівень оплати праці військовослужбовців. Однак пришвидшення інфляції дещо гальмуватиме приріст реальних доходів.

Дефіцит працівників в Україні

Як повідомлялося у статті УНІАН, в Україні спостерігається дефіцит кадрів та збільшення кількості вакансій. Зокрема, це відбувається через подальшу міграцію українців за кордон, мобілізацію та посилення диспропорцій на ринку праці.

Видання Bloomberg пише, що мобілізація в Україні, яка торкнулася, зокрема, співробітників виробництв і бізнесу, призвела до вимивання кадрів з української економіки.

За даними Forbes, в Україні спостерігається серйозна нестача працівників будівельної галузі. Дефіцит кадрів на будівельних майданчиках сягає 40%, через що до роботи починають залучати мігрантів.

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