Зростання зарплат відбудеться зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу.

Вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі.

Як повідомляється у інфляційному звіті НБУ, зростання зарплат відбудеться зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями.

"Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі", - сказано у звіті.

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Зазначається, що через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і в 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями. Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи.

Подальше зростання зарплат у 2024 році внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств . Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося й підвищення мінімальної заробітної плати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

Підвищення зарплат і соцвиплат в Україні

З 1 квітня в Україні зросла мінімальна заробітна плата – з 7100 грн до 8000 грн. При цьому в Україні було здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів за стаж, набутий протягом останніх двох років.

З 1 березня в Україні була проведена щорічна індексація пенсій. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення склав 322 грн, а середня пенсія зросла до 5 717 грн.

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