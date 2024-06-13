Нині 74% будівельних компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів.

В Україні спостерігається серйозна нестача працівників будівельної галузі. Дефіцит кадрів на будівельних майданчиках сягає 40%, через що до роботи починають залучати мігрантів.

Про це пише Forbes. Конфедерація роботодавців України з посиланням на дані Пенсійного фонду повідомила, що станом на 1 січня 2024 року в будівельній галузі України офіційно працювало 298 992 особи. Порівняно з даними дворічної давності, цей показник знизився на 25,4%.

"Наразі 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Цей показник значно підвищився порівняно з попередньою оцінкою, зокрема 55% – восени 2023 року", – сказано в дослідженні ринку праці, яке провела Європейська Бізнес Асоціація. Відео дня

Будівельним компаніям не вистачає до 30-40% робітничих спеціалістів, додає Директор будівельної компанії 7CI Group Ольга Гавура заявила, що брак фахівців сягає 30-40%. Одна з компаній уже залучила мігрантів – там потребують мулярів, бетонщиків та їхніх помічників. Приїзд робітників очікується вже в червні.

Зазначається, що за період війни для роботи в Україні залучали людей із таких країн, як Пакистан, Непал, Індія, Бангладеш, Філіппіни, а також із країн Африки.

Ситуація на ринку праці в Україні

Міністерство економіки України заявило, що приділить більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які користуються максимальним попитом. Зокрема, жінки почали опановувати професії, які колись вважалися суто "чоловічими".

Міністр Юлія Свириденко говорила, що для української економіки є два критично важливих виклики – це енергетичні проблеми та брак робочої сили.

Варто зазначити, що за підсумками I кварталу 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% відносно показника минулого року і становить 18 903 грн.

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