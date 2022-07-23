Ця проблема існуватиме, допоки НБУ притримуватиметься політики фіксованого курсу, тож безготівковий та готівковий ринки будуть відірваними один від одного.

Долар два дні дорожчає після рішення НБУ девальвувати офіційну гривню, підвищення офіційного рівня спровокувало "панічні" настрої на готівковому ринку.

Про це пише Forbes. Експерти вважають, що ринок ще певний час шукатиме нову точку рівноваги, думаю, це триватиме кілька днів.

Шок ще триває, каже старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович. Ринок намагається адаптуватися до рішення НБУ, додає він. "Мені здається, що це короткочасна реакція. У банках виросли спреди, – розповідає він. – Це ознака з одного боку спекулятивного ринку, а з іншого – свідчення невизначеності, коли учасники ринку намагаються максимально перестрахуватися".

Економічних причин для девальвації наразі немає, тим паче, що Україна може розраховувати на суттєве збільшення валютної виручки після потенційного розблокування чорноморських портів, зазначає керівник з питань продажів форексних продуктів Райффайзен Банку Емал Бахтарі.

Однак все це навряд чи допоможе кардинально вирішити проблему одночасного існування на ринку кількох курсів, вважає колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта.

"Ця проблема існуватиме, допоки НБУ притримуватиметься політики фіксованого курсу, тож безготівковий та готівковий ринки будуть відірваними один від одного – каже він. – Перший час після зміни курсу офіційний курс буде основним орієнтиром, але з часом відновиться ризик, що фокус знову зміститься на готівковий ринок".

При цьому курс, який показують обмінники або банки не зовсім правильно називати "ринковим", оскільки готівковий ринок у десять, а моментами навіть у двадцять разів менший за міжбанк, нагадує Бахтарі.

Відмінність поточної ситуації від попередніх курсових стрибків – Нацбанк вперше з початку війни дозволив фізособам купувати безготівкою валюту, однак поки лише за умови її розміщення на депозит строком принаймні у три місяці.

"Це спосіб зняти напруження з готівкового ринку. Клієнти банків фактично купуватимуть валюту на міжбанку, кошти залишаються у банківській системі", – зазначає Бахтарі.

За його словами, банки швидше за все будуть платити мінімальні відсотки за такими депозитами.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол. Вже за декілька годин після рішення Нацбанку послабити офіційний курс гривні, готівковий курс різко пішов донизу.

Також НБУ змінив карткові розрахунки за кордоном. Зокрема, регулятор установив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток та запровадив щотижневий ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток.

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