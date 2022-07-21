Зокрема, регулятор установив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток.

Національний банк України запровадив ряд заходів для збалансування валютного ринку та підтримки стійкості економіки в умовах війни.

Як повідомила прес-служба регулятора, зокрема, НБУ дозволить банкам із 21 липня продавати громадянам безготівкову валюту із подальшим розміщенням на депозит на строк від 3 календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Зазначається, що це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Також Нацбанк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями.

Так, із 21 липня громадяни, як і раніше, матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на 7 календарних днів.

Крім цього, регулятор зменшив щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн до 30 тис. грн (в еквіваленті).

НБУ також установив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Регулятор наголошує, що це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном.

"Національний банк продовжує "стояти на варті" курсової стабільності та вживає необхідних заходів для збалансування кон'юнктури валютного ринку. Усі запроваджені з початку війни обмеження є тимчасовими заходами. Водночас зараз вони дають змогу економіці вистояти у війні та сприятимуть швидшому її відновленню після нашої Перемоги", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк сьогодні, 21 липня, підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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