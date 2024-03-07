Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро - 42,19 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 7 березня, знизився на 5 копійок і становить 38,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 42,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,95 грн, євро - за курсом 41,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 15 копійок і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і складає 42,19 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 7 березня, знизився на 10 копійок – до 38,60 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 8 копійок – до 38,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс не змінився і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,87 грн/євро).

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