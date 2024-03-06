Курс євро встановлено на рівні 41,59 грн.

Національний банк України встановив на четвер, 7 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,27 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,59 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,21/38,23 грн/дол., євро – 41,60/41,61 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 6 березня, не змінився і становить 38,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 41,95 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва валюта сьогодні подорожчала: зокрема, курс долара сьогодні зріс на 1 копійку – до 38,58 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 7 копійок і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,90 грн/євро).

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