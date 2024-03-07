Продати долар можна в середньому за курсом 38,11 грн, євро – 41,40 грн

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 7 березня, знизився на 10 копійок – до 38,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,11 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,40 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 8 копійок – до 38,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс не змінився і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,87 грн/євро).

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Національний банк України встановив на четвер, 7 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,27 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,59 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з курсом середи.

Аналітик Олексій Козирєв зазначав, що цього тижня спостерігатиметься перевищення попиту на валюту над пропозицією, що стимулюватиме виходи НБУ з інтервенціями з продажу долара і підтримки гривні. За прогнозами експерта, за 4-8 березня Нацбанк витратить на це близько 380 млн - 730 млн доларів.

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