Національний банк України розкрив, скільки коштуватимуть євро та долар.

Національний банк України на понеділок, 27 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,05 грн/дол., тобто гривня послабшала на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 39,36 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,11/36,13 грн/дол., євро - 39,44/39,45 грн/євро.

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Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні, 24 листопада, подешевшав на 15 копійок і становив 37,57 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також подешевшав - на 13 копійок до 40,87 грн/євро (курс продажу - 40,65 грн/євро).

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, у грудні на валютному ринку продовжуватимуться тенденції листопада, і курсовий коридор прогнозується в межах 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

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