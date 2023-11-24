Продати долар можна в середньому за курсом 37,30 грн, євро – 40,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 24 листопада, знову залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна по середньому курсу 37,30 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 41,05 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,45 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва подешевшав на 15 копійок і сьогодні становить 37,57 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також подешевшав – на 13 копійок до 40,87 грн/євро (курс продажу – 40,65 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Офіційний курс НБУ на четвер, 23 листопада, встановлено на рівні 36,01 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 39,27 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня, з 27 листопада по 3 грудня, наявні тренди валютного ринку не зміняться. На готівковому ринку курсові межі допустимих коливань будуть в межах попередніх 2-3 тижнів: 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/евро, а щоденні зміни, як і спред (різниця між курсами купівлі і продажу) будуть на рівні 0,3-0,5 грн.

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