Аналітик вважає, що варто очікувати зміцнення гривні.

Аналітик спрогнозував здешевлення долара в Україні. За прогнозами, курс американської валюти впаде до рівня 26,5 гривні.

Про це розповів аналітик Альпарі Максим Пархоменко в коментарі РБК-Україна.

Він вказав, що динаміка долара до гривні минулого тижня була нейтральною, валютою торгували в діапазоні 26,92-26,77.

З п'ятниці по п'ятницю НБУ знизив курс долара з 26,92 до 26,77 гривні. За даними компанії "Укрділінг", в цей період попит та пропозиція американської валюти на міжбанку знизилися з 26,93/26,94 до 26,78/26,77 гривні.

Читайте такожДолар по 30? Чи варто чекати до осені падіння гривніПри цьому середні курси купівлі та продажу в банках знизилися з 26,80/27,00 до 26,75/26.90.

За словами Пархоменка, нейтральна динаміка на валютному ринку пояснюється тим, що на початку серпня традиційно низька ділова активність, а також не було новинних каталізаторів.

Також аналітик вказав, що американська валюта на міжбанку закріпилася на рівні нижче 27 гривень, що демонструє відсутність попиту на "дешевий долар", але надалі курс може спуститися до 26,5 гривні за долар.

Як раніше повідомляв УНІАН, НБУ встановив курс долара на понеділок, 9 серпня, на рівні 26,83 грн/дол, що на 10 копійок нижче попереднього показника.

Автор: Анастасія Горбачова