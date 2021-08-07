Курс євро просів до 31,67 грн/ євро.

НБУ встановив курс долара на понеділок, 9 серпня, на рівні 26,83 грн/дол, що на 10 копійок нижче за попередній показник.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс євро на понеділок дещо просів на рівні 31,67 грн/євро.

Офіційний курс:

100 USD США - 2683,46 (6 серпня - 2690,94)

100 EUR – 3167,56 (6 серпня - 3194,82)

Читайте такожУ Зеленського розповіли, куди піде фінансова допомога від МВФМіжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,82/26,84 грн/дол., до євро - на рівні 31,66/31,68 грн/євро.

Хоч п’ятничні торги відкривалися по 26,9 грн/дол, та вони впали через те, що пропозиція валюти переважала над попитом, штовхаючи котирування вниз.

Курс на 6 серпня:

Національний банк України на п’ятницю, 6 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,94 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Яна Ставська