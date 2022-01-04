Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,77 грн/євро.

Національний банк України на середу, 5 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,77 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,35/27,37 грн/дол., до євро - на рівні 30,85/30,87 грн/євро.

Курс на 4 січня:

Національний банк України на вівторок, 4 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,28 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозують, що до кінця січня 2022 року долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9-31,5 грн.