Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,04 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 6 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,46 грн/дол., тобто гривня ослабла на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,04 грн/євро, тобто гривня ослабла на 27 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,46/27,48 грн/дол., до євро - на рівні 31,05/31,08 грн/євро.

Курс на 5 січня:

Національний банк України на середу, 5 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозують, що до кінця січня 2022 року долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9-31,5 грн.