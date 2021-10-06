Національний банк України на четвер, 7 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,41 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,34/26,36 грн/дол., до євро - на рівні 30,39/30,41 грн/євро.
Курс на 6 жовтня:
Національний банк України на середу, 6 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,42 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на жовтень:
Банкіри вважають, що в жовтні гривня поступиться доларів США і курс американської валюти знову піде вгору.