Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,65 грн/євро.

Національний банк України на середу, 6 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,42 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,65 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 28 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожВ обмінниках змінився курс долара

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,40/26,42 грн/дол., до євро - на рівні 30,62/30,64 грн/євро.

Курс на 5 жовтня:

Національний банк України на вівторок, 5 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на цей місяць:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня поступиться долару США й курс американської валюти знову піде вгору.

Автор: Катерина Жирій