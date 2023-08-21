Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро - 41,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 21 серпня, послабшав на 15 копійок - до 38,25 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав на 5 копійок - до 41,80 грн за євро.

Продати американську валюту сьогодні можна дорожче на 5 копійок - в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна на 10 копійок дорожче, аніж попереднього дня - 41,00 грн за євро.

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Минулого тижня валютний ринок закрився здорожчанням долара

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" 18 серпня подорожчав на 15 копійок - до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді подорожчав на 20 копійок – до 41,75 грн за євро.

За словами керівника служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрія Крохмаля, на готівковий ринок, в першу чергу, впливають очікування населення. Анонсовані Національним банком кроки щодо валютних послаблень зараз асоціюються зі сценарієм поступового знецінення гривні, через що спостерігається підвищений попит на валюту та відповідне підвищення курсу.

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