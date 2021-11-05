Експерт зазначає, що ринок налаштовується на подальше зміцнення гривні.

Валютний ринок налаштовується на подальше зміцнення курсу гривні, і долар може просісти нижче позначки в 26 грн/дол.

Таку думку озвучив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, курс гривні в п'ятницю, 5 листопада, відкотився до позначки 26,1 гривень за долар США. Покупці, чекаючи нової порції продажу валюти, після вчорашнього розпродажу американського долара, поставили низькі котирування, використовуючи можливість купити дешевше через неминучість зміцнення гривні.

"В умовах локдауну валютний ринок млявий, торгові обсяги низькі. Тому поява на ринку великих продавців (як і покупців) призводить до невеликої паніки, яка підсилює імпульс. Напередодні таким великим продавцем став "Укренерго", який залучив від розміщення єврооблігацій 825 млн дол. Банки, що представляють "Укренерго", почали активний продаж валюти безпосередньо в ринок, в результаті чого продавці повністю були деморалізовані", - сказав Шевчишин.

За його словами, до продажів підключилися аграрії, металурги, ІТ сектор, і в результаті єдиним покупцем "останньої інстанції" став НБУ. Торгові обороти ринку зросли майже втричі відносно перших трьох днів листопада - до 371 млн дол., а НБУ викупив левову частку цього обсягу.

Експерт зазначає, що ринок налаштовується на подальше зміцнення гривні.

"Якщо "Укренерго" продав 180 млн дол. в ринок і зрушив курс на 15 копійок, то, розпродавши весь обсяг залученої валюти в непідготовлений для цього валютний ринок, американський долар може провалитися нижче 26 гривень за долар. Якщо в такій ситуації НБУ буде бездіяти, можна очікувати і більш сильне зміцнення гривні", - прогнозує аналітик.

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Шевчишин додав, що нерезиденти, користуючись ситуацією, купують валюту. При цьому дані по ОВДП вказують, що їх портфель у гривневих паперах виріс майже на 100 млн грн.

В іншому, за словами експерта, епідеміологічна та енергетична ситуація в країні залишаються напруженою. Відсутність дощів формує ризики для врожаю озимих на наступний рік. І це все закладає ризики при поточним зміцненні гривні. Однак поки немає великих покупців валюти, долар підпорядковується силі продавців.

"Очікуємо продовження зміцнення гривні на тлі переважання продавців на ринку. Стежимо за позначкою 26 гривень за долар і діями НБУ, який може зупинити зміцнення. У середньостроковій і довгостроковій перспективі зберігаємо девальваційні очікування", - резюмував Шевчишин.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на понеділок, 8 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,10 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій