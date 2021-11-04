Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,28 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 5 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 30,28 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,18/26,20 грн/дол., до євро - на рівні 30,26/30,28 грн/євро.

Курс на 4 листопада

Національний банк України на 4 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,24 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на листопад

Згідно з прогнозами курс гривні у листопаді коливатиметься в межах 26,3-27 грн/дол., при цьому на нього впливатимуть карантинні обмеження.

У свою чергу керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вказав, що складна енергетична ситуація в Україні виступає негативним фактором для курсу гривні.

Автор: Катерина Жирій