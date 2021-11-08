Курс гривні до євро в обмінниках встановлено на рівні 30,33 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 8 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,10 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 30,10 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок у порівнянні з попереднім показником.Читайте такожЕксперт спрогнозував, що буде з курсом долара та євро до кінця 2021 року

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 8 листопада, зміцнився на 3 копійки – до 26,27 грн/дол.

Курс гривні до євро зміцнився на 12 копійок – до 30,33 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,05 грн за долар, євро – 30,00 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на 8 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,10 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Національний банк України на п'ятницю, 5 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,19 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій