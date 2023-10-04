Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 4 жовтня, послабшав на 15 копійок – до 38,35 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,80 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" свідчить про те, що долар стрибнув вгору. 3 жовтня долар подорожчав на 10 копійок – до 37,85 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подешевшав на 5 копійок і становить 40,75 грн за євро.

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3 жовтня Нацбанк запровадив гнучкий курс. Такий режим відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до початку повномасштабної війни. За керованої гнучкості курсу НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, у перший день дії нового режиму курсоутворення гривня не здійснила "політ у космос", а новий офіційний курс знизився лише на 2 копійки.

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