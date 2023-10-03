За перший день дії гнучкого курсу гривня послабшала до долара на 2 копійки.

Національний банк вперше після скасування фіксованого обмінного курсу встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня.

Згідно з даними сайту регулятора, на завтра, 4 жовтня, офіційний курс встановлено на рівні 36,59 грн/дол. Фіксований курс до 3 жовтня складав 36,57 грн/дол., отже, за перший день дії режиму гнучкого курсу гривня послабшала на 2 копійки.

Щодо євро офіційний курс Нацбанку на 4 жовтня встановлено на рівні 38,33 грн/євро. Сьогодні ж, 3 жовтня, курс євро до гривні склав 38,52 грн/євро. Таким чином, гривня до європейської валюти зміцнилася на 19 копійок.

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Курс валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 3 жовтня, послабшав на 5 копійок – до 38,20 грн за долар. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,80 грн за євро.

У вересні 2023 року українці втричі збільшили купівлю валюти, порівняно з серпнем. Так, минулого місяця українці придбали валюти на 2,033 млрд доларів, що 444 млн доларів більше, аніж продали (в серпні різниця між купівлею та продажом валюти склала 149 млн доларів).

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