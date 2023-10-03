Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 39,84 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 3 жовтня, подорожчав на 10 копійок – до 37,85 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,75 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн, євро - за курсом 39,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 32 копійки і складає 39,84 грн.

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Сьогодні, 3 жовтня долар подорожчав до гривні. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України, послабшав на 5 копійок – до 38,20 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,80 грн за євро.

Експерт розповів, чи варто чекати на "стрибок" долара після впровадження гнучкого курсу. За словами директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, той факт, що Національний банк України запровадив гнучкий курс гривні не призведе до великих коливань вартості національної валюти.

"Зараз не варто очікувати великих коливань курсу гривні. НБУ не зацікавлений зірвати якір цінової стабільності, яку вже майже вдалося повернути. Водночас потрохи Нацбанк буде масштабом своїх інтервенцій за рахунок валюти від міжнародних партнерів показувати очікуваний напрям руху курсу", - зазначив він.

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