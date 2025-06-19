Напруженість між Ізраілем та Іраном погіршує настрої.

У четвер, 19 червня, долар зміцнився на тлі попиту на безпечні активи. Зростання відбулося у зв'язку із загрозою розширення конфлікту на Близькому Сході та можливою участю в ньому США.

Видання Reuters пише, що після стриманого початку торгів в Азії долар зміцнився в усіх напрямках, чинячи сильний тиск на ризикові валюти після появи повідомлення про те, що американські чиновники готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями.

Австралійський долар впав на 0,5%, але загальне зниження склало 0,3% до 0,6489 долара, а новозеландський долар подешевшав на 0,5% до 0,5998 долара. Валюти ринків, що розвиваються, також зазнавали труднощів, південнокорейський вон ослаб на 1%.

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Швидке наростання геополітичної напруженості призвело до того, що долар швидко повернув собі статус безпечної валюти, зміцнившись по відношенню до єни, євро і швейцарського франка.

Євро досяг тижневого мінімуму і востаннє був слабшим на 0,25% - 1,1455 долара, що означає падіння на 0,8% за тиждень, найбільше тижневе падіння з лютого. Єна востаннє коштувала 145,13 за долар.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,14% до 1,3403 долара напередодні рішення Банку Англії, який, як очікується, залишить ставку без змін.

Індекс долара, який вимірює курс валюти щодо шести інших валют, зріс на 0,11% до 99 і був на шляху до зростання приблизно на 0,9% за тиждень, що є найсильнішим щотижневим показником з кінця січня.

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив 19 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,63 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Офіційний курс євро встановлено на рівні 47,90 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок.

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