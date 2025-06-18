Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 19 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,63 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,90 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,68/41,71 грн/дол., а євро - 48,00/48,02 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 18 червня залишився незмінним і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку знизився на 5 копійок і складає 48,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 47,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України 18 червня подорожчав на 10 копійок і в середньому становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 2 копійки і складає 48,43 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,60 гривні за євро.

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