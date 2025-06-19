США можуть завдати удару по Ірану вже найближчими днями.

Чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану вже найближчими днями, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Вашингтон створює інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт із Тегераном, водночас, за словами співрозмовників видання, ситуація продовжує розвиватися і може змінитися.

При цьому деякі з джерел Bloomberg вказали, що нанесення ударів планується вже в найближчі вихідні. За словами одного з них, вище керівництво кількох федеральних агентств також почало готуватися до атаки.

Відео дня

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп уже кілька днів публічно розмірковує про необхідність нанесення такого удару по Ірану.

Трамп заявив журналістам у Білому домі в середу, що у нього є "ідеї, що робити", і що він вважає за краще ухвалювати "остаточне рішення за секунду до того, як його мають ухвалити". Кількома годинами раніше Трамп сказав: "Я можу це зробити. Я можу цього не робити", коли його запитали, чи ухвалив він рішення про напад на Іран.

Зазначається, що останніми днями риторика Трампа значно змінилася, оскільки союзники переконали його, що Іран близький до отримання ядерної зброї. За словами обізнаних джерел, сенатор Ліндсі Грем був одним із головних прихильників ідеї військових дій. За їхніми словами, Трамп кілька разів розмовляв телефоном із Гремом.

"Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, що вони прорахувалися", - сказав Грем про Іран у середу. "Чим раніше ми покінчимо з цією загрозою для людства, тим краще".

Водночас, як зазначає Bloomberg, відтермінування на кілька днів перед нанесенням удару дає іранським лідерам додаткову можливість продемонструвати Трампу, що вони готові відмовитися від планів зі збагачення урану, щоб запобігти нападу США.

Ситуація на Близькому Сході

Раніше стало відомо, що 20 червня міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії мають намір провести ядерні переговори з Іраном. Зазначається, що цей план був узгоджений зі Сполученими Штатами Америки.

Кілька днів тому віце-президент США Джей Ді Венс натякнув на можливість вступу Штатів у війну з Іраном, щоб зупинити його ядерну програму.

Вас також можуть зацікавити новини: