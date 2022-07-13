Час працювати: як отримати допомогу від держави на відкриття власної справи

Уряд створив можливість для українців отримати безповоротно кошти на відкриття власної справи до 250 тисяч гривень. УНІАН розбирався, як можна отримати зазначену допомогу та на що її можна витратити.

Військове вторгнення кривавого російського агресора негативно вплинуло на бізнес-активність підприємців в Україні. Це призвело до збільшення безробіття та посилення конкуренції за кожну нову вакансію, а також, зрештою, до зменшення заробітної плати. І це в умовах інфляційного загострення та поступової девальвації національної валюти.

Для того, щоб допомогти українцям у цій важкій ситуації, держава запровадила програми фінансової допомоги незахищеним категоріям населення, також є можливості подаватися на отримання міжнародної гуманітарної підтримки.

Однак не всім українцям потрібна соціальна допомога. Багато хто потребує не "рибу", а "вудку" у вигляді змоги працювати, щоб отримувати достойні доходи для себе і своєї родини.

І саме для таких активних і амбітних громадян уряд на початку липня створив довгоочікувану можливість запустити власний бізнес в межах нової урядової програми "єРобота". Вона дає можливість отримати від держави до 250 тисяч гривень для стартового капіталу.

"Будь-який українець, що має бізнес-план і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік – 5 млрд гривень", – розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", – додав очільник уряду.

Українцям варто активніше включатися до роботи на економіку і створювати власний бізнес, оскільки станом на зараз наша держава за цим показником удвічі відстає, наприклад, від сусідньої Польщі. Там при аналогічній кількості населення працюють 4 млн підприємців, а в Україні – лише близько 2 мільйонів.

Умови програми

Учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту треба подати заявку через портал "Дія" чи будь-яке найближче відділення "Ощадбанку", додавши до заявки власний бізнес-план.

Протягом 10 робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть виділені на реалізацію задуманого бізнесу.

При цьому держава надаватиме гроші не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду.

Розмір допомоги буде визначатися відповідно до його запиту, але не менше 50 тисяч гривень та не перевищує 150 тисяч гривень у випадку зобов’язання створити одне робоче місце після отримання мікрогранту та прийняття на нього працівника.

Отримати 250 тисяч гривень можна у випадку зобов’язання отримувача створити не менше двох робочих місць після отримання коштів.

Як розповіла агенції УНІАН киянка Тетяна, яка після початку війни втратила роботу перукаря (салон зачинився), але декілька днів тому подалася на участь у грантовому проекті та чекає на прийняття рішення, заповнення заявки та оформлення бізнес-плану зайняло один день.

"Я подала заявку на відкриття власної невеличкої перукарні. Маю майже 10 років досвіду у цій справі, тому впевнена, що у мене все вийде. Досить працювати на когось, хочу працювати на себе! Але скажу чесно, я спочатку трохи заплуталася… Оскільки не знала, що шукати інформацію про проект і заповнювати заявку треба на офіційному сайті "Дія", а не у додатку на смартфоні. Перед цим декілька годин намагалася знайти інформацію в телефоні, але її немає. Заходити треба з ноутбука або з комп’ютера", – зазначила Тетяна.

"Сам бізнес-план і усі інші параметри заповнила десь за один день. Там нічого важкого немає, кожен крок детально пояснюється на сайті. Головне - треба пояснити, куди конкретно планується витрачання коштів і які результати такий бізнес може принести у вигляді очікуваного прибутку та кількості створених робочих місць. Я прошу у держави 140 тисяч гривень, тому планую створити одне робоче місце", - додала учасниця проекту.

Ризики і підводні камені

Безумовно, майбутній підприємець має враховувати, що ведення власної справи на відміну від роботи на когось несе за собою додаткові ризики та вимагає більшої відповідальності, особливо у такі важкі і непередбачувані часи, у яких ми зараз змушені жити.

Як розповів УНІАН власник невеличкої київської кав’ярні Сергій, зараз у клієнтів знизилася платоспроможність, проте бажання пити каву та з’їсти щось смачненьке залишаються. Тому він також подав заявку на участь у грантовому проекті від держави, оскільки бажає відкрити ще одну кав’ярню у сусідньому районі.

"Відкрив я власну справу рік тому. Попит та каву достатньо великий, тому працювали до лютого в прибуток. Згодом ми зі зрозумілих причин змушені були зачинитися, а поновили діяльність у травні. Кількість клієнтів в день поступово зростає. Бізнес відновлюється. Сподіваюся, що мою заявку підтвердять, і я зможу, розширивши свою діяльність, взяти до себе на роботу додаткових декілька людей", – розповів підприємець.

Як розповіла УНІАН адвокат компанії "Legal Strategy" Оксана Дурова, оскільки урядова програма спрямована, в тому числі на розвиток існуючого малого та середнього підприємництва, тому прогнозовано буде велика кількість заявок від уже працюючого бізнесу.

"Такі суб’єкти в безпрограшному стані, отримані кошти вони зможуть безпосередньо вкласти в розвиток своєї справи, а не розпочинати все з нуля. Можливо, з цієї причини (плюс фінансування обмежене певною виділеною урядом сумою) матиме місце певна конкуренція під час розгляду заявок, що є додатковим стимулом для підприємців-початківців добре попрацювати над своєю ідеєю та її презентацією", – зазначила Дурова.

Поради експертів

Як розповів УНІАН член Асоціації Правників України Андрій Ярмольський, учасникам програми варто уважно звернути увагу на всі деталі грантового проекту, особливо на зобов’язання створити робочі місця.

"Створення робочих місць в кількості, що залежить від очікуваної суми. Для отримання мікрогранту отримувач підписує договір про надання мікрогранту за формою, встановленою Мінекономіки. Таким договором встановлюються права та обов’язки отримувача мікрогранту, серед яких і є створення робочих місць залежно від розміру мікрогранту. Необхідно буде забезпечити нові робочі місця та сплачувати усі податки, збори як мінімум впродовж 3-х років", - зазначив він.

При цьому, за словами юриста, важливим аспектом є цільове використання коштів.

"Державний центр зайнятості, як орган, що приймає рішення про надання мікрогрантів, здійснюватиме постійні перевірки дотримання умов договорів та порядку використання мікрогрантів. У разі, якщо орган встановить факт нецільового використання мікрогранту, чи не зможе встановити факт використання коштів, отримувач буде зобов’язаний повернути кошти", – підкреслив Ярмольський.

Також, за його словами, не менш важливим є строк використання коштів.

"Отримувач мікрогранту матиме 6 місяців на використання отриманих коштів. У разі невикористання отримувачем протягом шести місяців з дати отримання мікрогранту або використання мікрогранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти після завершення цього строку треба буде повертати", – зауважив експерт.

Українська економіка і фінансова система зараз знаходяться у достатньо крихкому стані, оскільки традиційні надходження до державного бюджету – податки від працівників і бізнесу суттєво скоротилися, а видатки – помітно зросли. Зовнішня фінансова підтримка дуже допомагає держбюджету звести кінці з кінцями, але важливим також є і відновлення роботи національного бізнесу.

Грантова урядова програма на створення власного бізнесу – це інструмент залучити громадян до роботи національної економіки, створити додаткові робочі місця та збільшити податкові надходження до бюджету в майбутньому.

Важливо тепер уповноваженим особам провести детальну верифікацію усіх поданих заявок, щоб гроші отримали дійсно ті громадяни, які підготували реалістичний бізнес-план та мають життєздатну бізнес-ідею. Чим активніше буде працювати українська економіка та сміливішими будуть громадяни у своїх прагненнях, тим швидше зможемо перемогти ворога і повернутися до мирного життя.