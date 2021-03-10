Сполучені Штати продовжать підтримувати реформи і зміцнення безпеки в Україні.

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Христина Квін заявила, що США з 2014 року надали Україні допомогу на суму 4,5 мільярда доларів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на заході Фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", присвяченому презентації Київським форумом з безпеки документа "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною".

"З 2014 року Сполучені Штати надали Україні двосторонню допомогу на 4,5 мільярда доларів. Наша підтримка буде продовжувати відігравати ключову роль у просуванні реформ і зміцненні безпеки", - підкреслила Квін.

Дипломат стверджує, що нове керівництво у Вашингтоні з приходом до влади адміністрації президента Джо Байдена активно підтримує Україну.

"Основні напрямки нашої політики щодо України мають широку двопартійну підтримку у Вашингтоні, і вони є послідовними при адміністрації президентів обох партій. Ми й надалі будемо співпрацювати з Україною, щоб просувати вперед її євроатлантичні устремління і будувати заможне майбутнє для всіх українців. Наше партнерство включає конкретну підтримку в просуванні реформ верховенства права та економічного зростання в країні, а також в її боротьбі проти російської агресії у всіх формах", - сказала Квін.

Крім того, дипломат зазначила можливість активізувати двосторонні відносини з Україною шляхом динамічного використання існуючих механізмів взаємодії.

Зокрема, йдеться про двосторонню комісію стратегічного партнерства, традиційно очолювану керівниками зовнішньополітичних відомств України та США. Квін зазначила, що ця комісія "прагне просувати широкий двосторонній Порядок денний".

Крім того, йдеться про щорічні двосторонні консультації з питань оборони, консультативну раду з питань оборонної реформи, раду з питань торгівлі та інвестицій, про стратегічний енергетичний діалог, а також про робочу групу з питань нерозповсюдження зброї масового знищення та про робочу групу з кібербезпеки.

"Всім цим механізмам треба надати друге дихання", - зазначила Квін.

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Автор: Віталій Саєнко