За два дні після інавгурації президента США, 22 січня, українські правоохоронні органи зареєстрували дві кримінальні провадження проти нового глави Сполучених Штатів Джо Байдена і п’ятого президента України та лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка.
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Про це в коментарі 5 каналу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.
Він уточнив, що справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача. Самі ж провадження стосуються начебто втручання у діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.
Адвокат стверджує, що таким чином рішення суду є «провокаціями», щоб зруйнувати стратегічне партнерство України та США.
Деркач проти США: що відомо
- 19 травня Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 липня нардеп оприлюднив другу порцію записів.
- Записи були продемонстровані під час прес-конференції, на якій Деркач, зокрема, заявив, що за закриття справи проти компанії Burisma пропонували хабар в 50 мільйонів доларів. З цієї суми, нібито, офіційно засвітили лише 6 млн, а зі справи зникли компанії, близькі до сім'ї Байдена.
- 10 вересня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той заявити, що має намір відповісти "шокуючими фактами".
- 16 вересня Деркач оприлюднив чергову порцію записів.
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