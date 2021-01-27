Справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача.

За два дні після інавгурації президента США, 22 січня, українські правоохоронні органи зареєстрували дві кримінальні провадження проти нового глави Сполучених Штатів Джо Байдена і п’ятого президента України та лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка.

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Про це в коментарі 5 каналу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Він уточнив, що справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача. Самі ж провадження стосуються начебто втручання у діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.

Адвокат стверджує, що таким чином рішення суду є «провокаціями», щоб зруйнувати стратегічне партнерство України та США.

Деркач проти США: що відомо

19 травня Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 липня нардеп оприлюднив другу порцію записів.

Записи були продемонстровані під час прес-конференції, на якій Деркач, зокрема, заявив, що за закриття справи проти компанії Burisma пропонували хабар в 50 мільйонів доларів. З цієї суми, нібито, офіційно засвітили лише 6 млн, а зі справи зникли компанії, близькі до сім'ї Байдена.

10 вересня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той заявити, що має намір відповісти "шокуючими фактами".

16 вересня Деркач оприлюднив чергову порцію записів.

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Автор: УНІАН