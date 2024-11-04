Кошти виділяються в рамках нового проєкту, розрахованого до 2027 року.

Україна і Світовий банк підписали угоди на суму майже $600 млн в рамках нової програми. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З українського боку угоди підписали Міністерство фінансів та Міністерство економіки. "‎Ідеться про новий проєкт "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE), спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки", ‎– заявив прем'єр на своїй Telegram-сторінці.

Сам проєкт розрахований до 2027 року. Передбачається, що загальна сума програми складе понад мільярд доларів.

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За словами Шмигаля, все це повинно істотно посилити економіку нашої держави. Зокрема, дозволить покращити умови для ведення малого і середнього бізнеса.

Міжнародна допомога Україні ‎– останні новини

Нещодавно США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму $425 млн. До нього увійшли, зокрема, бронетранспортери Stryker, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів NASAMS і реактивних артилерійських систем HIMARS. Важливою частиною допомоги стали 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси.

Також нагадаємо, що в кінці жовтня стало відомо про підготовку нового пакету допомоги від Норвегії. Його загальний обсяг повинен скласти 500 млн євро. Однією з головних частин пакету стануть додаткові винищувачі F-16.

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