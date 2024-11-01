Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів. Як повідомляють на сайті Міністерства оборони США, пакет включає перехоплювачі ППО; боєприпаси для ракетних систем і артилерії; бронетехніку і протитанкову зброю.
Зокрема, до пакета допомоги увійшли:
- боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS)
- ракети "Стінгер"
- обладнання та боєприпаси для безпілотних літальних апаратів (c-UAS)
- боєприпаси класу "повітря-земля"
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS)
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси
- ракети з трубчастою оптичною системою наведення (TOW)
- протитанкові системи Javelin і AT-4
- бронетранспортери Stryker
- стрілецька зброя та боєприпаси
- медичне обладнання
- а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.
Допомога Україні - новини
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що США раз на два-три тижні надаватимуть Україні пакет допомоги, який посилюватиме нашу армію.
Днями стало відомо, що Норвегія готується передати Україні новий пакет допомоги на суму 500 млн євро. До нього увійдуть винищувачі F-16, а також системи протиповітряної оборони NASAMS.