До пакета увійшли бронетранспортери Stryker, боєприпаси для NASAMS і HIMARS, протитанкові системи Javelin, артилерійські боєприпаси та багато іншого.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів. Як повідомляють на сайті Міністерства оборони США, пакет включає перехоплювачі ППО; боєприпаси для ракетних систем і артилерії; бронетехніку і протитанкову зброю.

Зокрема, до пакета допомоги увійшли:

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS)

ракети "Стінгер"

обладнання та боєприпаси для безпілотних літальних апаратів (c-UAS)

боєприпаси класу "повітря-земля"

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS)

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси

ракети з трубчастою оптичною системою наведення (TOW)

протитанкові системи Javelin і AT-4

бронетранспортери Stryker

стрілецька зброя та боєприпаси

медичне обладнання

а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Допомога Україні - новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що США раз на два-три тижні надаватимуть Україні пакет допомоги, який посилюватиме нашу армію.

Відео дня

Днями стало відомо, що Норвегія готується передати Україні новий пакет допомоги на суму 500 млн євро. До нього увійдуть винищувачі F-16, а також системи протиповітряної оборони NASAMS.

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