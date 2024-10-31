Крім того, Норвегія хоче інвестивати в українську оборонку.

Норвегія готується надати Україні новий пакет допомоги загальним обсягом 500 млн євро. До нього увійдуть винищувачі F-16, а також системи протиповітряної оборони NASAMS.

Як пише "РБК-Україна" повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко на Kyiv Security Forum, розповідаючи про візит міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси.

Українські захисники продемонстрували іноземному гостю центр реабілітації військовослужбовців та укріплення кордону. Крім того, вони розповіли міністру й про ситуацію з безпекою.

Відео дня

"Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS", - зазначив Коваленко.

При цьому Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість.

Допомога від Норвегії

Як повідомляв УНІАН, влітку стало відомо, що Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16. Тоді вказувалось, що поставки розпочнуться цього року. За словами ​​Грама, у міру того, як Україна отримуватиме більше навчених пілотів та допоміжного персоналу, сторони коаліції винищувачів додаватимуть Україні нові літаки.

Тоді ж Норвегія оголосила про виділення 1 мільярда крон на посилення захисту українського неба.

Крім того, Норвегія передала Україні ліцензію на виробництво артснарядів 155 мм Nammo.

Вас також можуть зацікавити новини: