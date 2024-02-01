Для схвалення одностайного рішення на підтримку України треба згода усіх 27 країн-членів Євросоюзу.

У Брюсселі розпочинається спеціальне засідання Європейської Ради за участі голів держав та урядів країн-членів Євросоюзу з метою пошуку компромісу і ухвалення одностайного рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Як передає кореспондент УНІАН, лідери ЄС вже прибувають на саміт і намагатимуться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не блокувати виділення нової підтримки для України.

Зокрема, у прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте запитали, впевнений він, що сьогодні буде консенсус поміж усіма 27 лідерами країн-членів ЄС щодо допомоги для України.

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"Ні, але я вірю, що ми повинні дійти згоди з 27 країнами, у тому числі з Угорщиною, і я обережно оптимістичний, що ми можемо, якщо Угорщина готова на компроміс", – сказав Рютте.

При цьому, прем'єр Нідерландів сказав, що на його думку, неможливо виконати кожне бажання прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

"Але зрештою ми повинні якимось чином знайти рішення, і я сподіваюсь, що сьогодні ми зможемо", – додав Рютте.

Він наголосив, що треба узгодити виділення 50 млрд євро для України, бо боротьба українців – це боротьба європейців. На його переконання, українці повинні перемогти.

Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо сказав, що головна тема сьогоднішньої зустрічі стосується способів продовження підтримки України, аби українці могли купувати оборонне спорядження та мали можливість виплачувати зарплати.

"Дуже важливо, аби ми домовились між 27 країнами. На минулій Європейській Раді була узгодженість між 26 країн, і ця згода досі є, бо 26 країн дужі чіткі щодо того, що перебуває на порядку денному, аби ми могли продовжувати (підтримувати Україну, – УНІАН). Я впевнений у наших можливостях дійти компромісу між 27 країнами", – наголосив де Кроо.

Допомога ЄС для України

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

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