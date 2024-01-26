Президент Латвії Едгарс Рінкевічс сподівається, що усі 27 країн-членів ЄС ще можуть досягнути консенсусу щодо затвердження коштів для України.

Лідери Європейського Союзу рухаються на шляху до укладення угоди наступного тижня про надання допомоги Україні на суму близько 50 млрд євро.

Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевічс, повідомляє Bloomberg. Латвійський президент сказав, що домовленість для Києва передбачатиме або згоду усіх 27 країн-членів ЄС, або "інший механізм", який спрацює, якщо не буде досягнуто одностайності. У грудні Угорщина заблокувала виділення фінансування Україні на саміті у Брюсселі.

Водночас, лідери ЄС проведуть наступний саміт 1 лютого для завершення укладення угоди.

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"Єдине, що дуже зрозуміле - Україна потребує цих коштів, Україна повинна отримати ці кошти і Європейський Союз повинен це забезпечити", - наголосив Рінкевічс.

Крім того, хоча президент Латвії висловив надію, що можна досягнути консенсусу серед усіх країн-членів ЄС, інші пропозиції передбачають перегляд механізму, за допомогою якого би кошти виділятимуться траншами. Це варіант, щодо якого можна домовитися.

Допомога Україні від ЄС

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 млрд євро.

12 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 1 лютого очікує на позитивний результат з розблокування створення Українського фонду на суму 50 млрд євро від Європейського Союзу.

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