Лідери ЄС заявляють про можливість проводити щорічні дебати про те, як Україна витрачає гроші, але це не дасть Угорщині права вето на виділення коштів.

Лідери Європейського Союзу 1 лютого запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів), намагаючись подолати опір Угорщини, пише Reuters з посиланням на проект висновків саміту.

Зазначається, що лідери ЄС заявляють про можливість проводити щорічні дебати про те, як гроші блоку витрачаються Україною, на основі звітів Єврокомісії. Це не дасть Угорщині права накласти вето на виділення коштів.

За словами журналістів, Угорщина наполягає на щорічному перегляді, що дасть їй право накладати вето на виплати щороку. Це суперечить ідеї передбачуваного фінансування, і інші країни ЄС відкидають це.

Відео дня

"Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації фонду з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії проти України", – йдеться в проекті.

Агентство посилається на дипломатів, які кажуть, що Будапешт хоче не лише мати право щорічного вето, але й не бажає брати участь у підвищенні витрат на обслуговування спільних запозичень ЄС для фонду відновлення, стверджуючи, що не отримав своїх грошей через проблеми з верховенством права.

Оскільки фонди відновлення для Угорщини все ще заморожені, а термін дії програми закінчується у 2026 році, Будапешт також хоче, щоб ЄС продовжив термін дії програми на два роки – до 2028 року.

Однак дипломати і чиновники ЄС стверджують, що ні звільнення від сплати підвищених відсоткових витрат, ні продовження програми Фонду відновлення не є юридично можливими.

Допомога ЄС для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 30 січня заявив, що готовий погодити виділення допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС за однієї умови. Йдеться про те, шо суму кожного року будуть затверджувати одностайно.

Радник Орбана 29 січня заявляв, що Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

Раніше УНІАН писав, що Брюссель вдарить по економіці Угорщини, якщо Орбан блокуватиме допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: