Ці кошти забезпечать продовольчу і грошову допомогу для понад 1,5 мільйонів українців.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє понад 375 млн доларів для України.

Про це Байден сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні 21 грудня 2022 року, яка транслювалася Білим домом в Youtube. Гроші підуть на гуманітарну допомогу

"Сьогодні USAID зобов'язується виділити більше ніж 375 мільйонів доларів на терміново необхідну гуманітарну допомогу для України", – наголосив Байден.

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Він додав, що ця допомога забезпечить продовольчу і грошову допомогу для понад 1,5 мільйонів українців, а також створить доступ до медичного обслуговування, безпечної питної води, і допоможе залишатись у теплі для понад 2,5 мільйонів українців у зимовий період.

Президент США зазначив, що Сполучені Штати та союзники і партнери з усього світу доставили в Україну "з історичною швидкістю" різноманітну допомогу з широкого кола питань, яка була критичною для зміцнення успіху України.

Фінансова допомога Україні

Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.

Раніше Україна отримала грант в $2 млрд з цільового фонду Світового банку. Кошти надані США в рамках проекту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні".

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